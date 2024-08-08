نادي الشعلة يعلن تشكيلة الجهاز الفني تحضيراً للدوري الممتاز بكرة القدم

درعا-سانا

أعلن نادي الشعلة تشكيلة الجهاز الفني للمشاركة في الدوري الممتاز بكرة القدم لموسم 2024-2025.

وضم الجهاز الجديد للنادي وليد أبو السل مديراً لكرة القدم وأحمد عزام مدرباً ورائد الكردي مساعداً له وسومر البدي معداً بدنياً ونافع عبد القادر مدرباً للحراس.

أما اللاعبون الذين تم التعاقد معهم فهم خالد مبيض ونور علوش ومحمد سلامة وميلاد حمد ومحمد الاتي ورامي الترك ومحمد خير وحارث النايف وعلي رمضان وسامر خانكان وتم تجديد عقود 7 لاعبين ممن لعبوا في التصفيات المؤهلة للممتاز وهم مهند خياري في حراسة المرمى وأحمد عمارة وطه العايق وحمزة سليمان ومحمد دمراني وماهر ذياب وخالد المصري.

وقدم رئيس نادي الشعلة أيهم المسالمة في مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر النادي إحاطة كاملة بواقع الفريق الصاعد إلى الدوري الممتاز مؤخراً بعد غياب 28 عاماً حيث قال: إن أبرز ما يواجه النادي هو البنية التحتية التي تحتاج للكثير من الوقت حتى يتمكن فريق القدم الصاعد إلى الممتاز من الصمود فيه مضيفاً: إن العامل المالي يلعب دوراً مهماً في التعاقدات لذلك تم الاتفاق مع شركة لرعاية كرة القدم في النادي.

وأشار المسالمة إلى أن التعاقد مع اللاعبين من خارج المحافظة جاء بناء على معطيات أهمها أن هؤلاء اللاعبين من المشهود لهم بخبرتهم ومشاركتهم في المنتخبات الوطنية فضلاً عن تجديد عقود عدد من اللاعبين السابقين الذين انضموا للنادي في التصفيات المؤهلة للممتاز في العام الماضي.

مدير الفريق وليد أبو السل قال: يجب أن يدرك الجميع أننا أمام مسؤولية كبيرة وتحديات كبيرة وخاصة أننا نخوض المنافسات مع فرق عريقة وكبيرة ولها باع طويل بالدوري الممتاز وهو ما يجعلنا في هذا الموسم نتوقع كل شيء، وعلى الجميع أن يعرف أننا سنبذل قصارى جهدنا للثبات في الدوري والحفاظ على موقع وسط بين المنافسين وفي المواسم القادمة نطمح لأن نكون بين الأربعة الكبار.

وأضاف مدير الكرة: إن المواسم التالية تحتاج لبناء كرة قدم من القواعد والاستفادة من اللاعبين المشاركين في البطولات المتعددة سواء على مستوى المحافظة أو على المستوى الوطني.

المدرب أحمد عزام لفت إلى أنه لا يزال التفاوض مستمراً مع لاعبين آخرين لتدعيم عدة مراكز في الفريق وأهمها حراسة المرمى مشيراً إلى أن الجهاز الفني يدعو كل لاعبي المحافظة المتميزين للمشاركة في الحصص التدريبية ليتسنى للجهاز الفني اختيار الاكفأ وضمه لصفوف الفريق.

وأضاف عزام: إن المرحلة الأولى من التدريب تقتضي الانسجام بين لاعبين يلعبون مع بعضهم لأول مرة وهذا يتطلب جهوداً كبيرة وتدريبات مستمرة داخل وخارج المحافظة مشيراً إلى أن توفير البنية التحتية من ملاعب وصالات تدريب بدني مهم جداً ليكون الفريق جاهزاً للمنافسات ولتكون المحافظة جاهزة لاستضافة المباريات التي ستقام على أرضها وبين جمهورها.

بدوره قال رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي بدرعا جهاد المصري: إن الاتحاد يعمل على أن تكون ملاعب المدينتين الرياضيتين في المحافظة جاهزة لاستقبال المباريات مبيناً أنه يتم العمل على صيانة ملعب المدينة الرياضية الذي يتسع لـ 22 ألف متفرج حيث سيكون مع مطلع الشهر العاشر جاهزاً لاستقبال المباريات بالتزامن مع العمل على صيانة ملعب مدينة الباسل.

ممثل الشركة الراعية عبد الفتاح العوض قال: إن الشركة ستكون مع الفريق لحظة بلحظة ولن تبخل في دعمه مشيراً إلى أن هذا الدعم يهدف إلى وضع فريق الشعلة في مقدمة الفرق الكروية وخصوصاً أنه من الفرق المتميزة في درعا.

لما المسالمة ورضوان الراضي

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