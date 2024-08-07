غيراسيموف: 315 جندياً خسائر القوات الأوكرانية في كورسك

موسكو-سانا

أعلن رئيس الأركان العامة الروسية، فاليري غيراسيموف اليوم أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية خلال محاولة مهاجمة حدود منطقة كورسك بلغ 315 جندياً.

وقال غيراسيموف في تقرير أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع أمني: “إن خسائر العدو بلغت 315 شخصاً، بينهم 100 قتيل على الأقل و215 جريحاً، كما تم تدمير 54 وحدة من المركبات المدرعة بما في ذلك 7 دبابات على حدود مقاطعة كورسك”.

وأكد غراسيموف أن “عمليات الجيش الروسي وضربات الطيران وقوات الصواريخ ونيران المدفعية أسفرت عن توقف تقدم العدو في العمق الروسي على محور كورسك”، مشدداً على أن “العملية ستنتهي بدحر القوات المسلحة الأوكرانية”.

وأوضح أن “تشكيلات القوات الأوكرانية يبلغ عددها نحو ألف عسكري، وشاركت في الهجوم على مقاطعة كورسك بهدف الاستيلاء على أجزاء من أراضي منطقة سودجا بالمقاطعة”.

وحاولت مجموعة من عشرات الدبابات والمدرعات الأوكرانية وقوة مشاة من قوات النخبة الأوكرانية أمس اقتحام بلدة حدودية في مقاطعة كورسك جنوب غرب روسيا.

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