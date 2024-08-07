ورشة عمل لدراسة تطوير واقع شهادة التعليم الأساسي

دمشق-سانا

أكد المشاركون في ورشة العمل التي عقدت اليوم في وزارة التربية بهدف دراسة تطوير واقع شهادة التعليم الأساسي أهمية وضع النقاط الإيجابية والسلبية بهذا الشأن، وبيان أثرها على جودة التعليم.

وأشار المشاركون في الورشة التي تضمنت مجموعات عمل لدراسة المقترحات الموضوعة إلى ضرورة تعزيز واقع التعلم لدى الطلاب، إضافة إلى تنفيذ الجوانب القانونية والتربوية والإدارية والتنظيمية المرتبطة بها، وتطوير التعليم المهني وبيان أثره على تطوير المجتمع وبنائه.

وفي ختام الورشة أكد المشاركون ضرورة جمع كل المقترحات وإجراء التقاطعات بينها تمهيداً للتوصل إلى نتيجة نهائية.

شارك بالورشة وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني ومعاوناه، وعدد من مديري الإدارة المركزية بالوزارة ومديري التربية ورؤساء الدوائر والموجهين الأوائل، إضافة إلى عدد من مديري المدارس وأولياء الأمور.

رحاب علي

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