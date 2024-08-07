شهيدان و9 جرحى جراء الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني

بيروت-سانا

ارتفع عدد ضحايا غارة العدو الإسرائيلي التي استهدفت بعد ظهر اليوم دراجة نارية في بلدة “جويا” في الجنوب اللبناني إلى شهيدين و6 جرحى وفقاً لوزارة الصحة اللبنانية التي أعلنت أيضاً أن “غارة للعدو الإسرائيلي استهدفت بلدة “عيترون” أدت في حصيلة أولية إلى إصابة شخصين بجروح”.

كما أعلنت الوزارة أن “القصف المدفعي الفوسفوري الذي استهدف فيه العدو الإسرائيلي اليوم بلدة “شبعا” أدى إلى إصابة مواطن بحالة اختناق استدعت دخوله إلى طوارئ مستشفى مرجعيون الحكومي للعلاج”.

إلى ذلك خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت على دفعتين فوق بيروت وجبل لبنان وبشامون وعرمون وخلدة والشويفات وإقليم الخروب، كما خرق الطيران الحربي المعادي جدار الصوت على دفعتين فوق جزين وصيدا وفي أجواء الجنوب اللبناني على علو متوسط.

من جهة ثانية، استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية موقع المالكية الإسرائيلي ‏بالأسلحة الصاروخية.

وقالت المقاومة في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة استهدف مقاتلو ‌‌‌‌‌‏المقاومة بعد ظهر اليوم موقع المالكية ‏بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة”.

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