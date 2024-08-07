معرض تراثي للطباعة الحموية “ولفي” في غالوري زوايا بدمشق

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
75 طفلاً يتوجهون إلى بيلاروس للمشاركة بمعسكر صحي ترفيهي
2024-08-07
وفد من المعهد العالي للفنون المسرحية يزور طهران
2024-08-07
المقداد وباقري كني يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في المنطقة ويؤكدان على مواصلة التشاور والتنسيق
2024-08-06
مذكرة تفاهم بين جامعتي البعث والبترول التكنولوجية الإيرانية
2024-08-06
محافظ الحسكة يبحث مع مفوضية شؤون اللاجئين سبل التعاون لتحسين الواقع الخدمي
2024-08-06
المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية يؤكد دعم الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه ويدعو لتعزيز الدعوة إلى منهج الوسطية
2024-08-05
سورية تعرب عن تعاطفها وتضامنها مع باكستان بعد الفيضانات المأساوية في لاهور
2024-08-05
محليات
اللجنة المركزية للتشجير تناقش خططها الإنتاجية
2024-08-07
إصابة خمسة أشخاص جراء حادث سير وقع بالقرب من بلدة قارة
2024-08-07
منظومة المشتريات الحكومية… ورشة عمل تعريفية للمقاولين والمهندسين والمتعهدين
2024-08-07
بعد صيانتها بكوادر وطنية… وضع المجموعة الثالثة من محطة توليد كهرباء الزارة بالخدمة
2024-08-07
التنمية الإدارية تصدر قراراً ينظم آلية اعتماد مراكز التدريب الإلكترونية
2024-08-07
حول المرسوم رقم 19 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة… ندوة قانونية في الحسكة
2024-08-07
بمبلغ 5.832 مليارات ليرة… صندوق الجفاف يعوض 7198 مزارعاً متضرراً في ثلاث محافظات
2024-08-07
رياضة
فريق الرحى يحرز لقب بطولة السويداء التنشيطية بكرة السلة للإناث تحت الـ 14 عاماَ
2024-08-07
بمناسبة عيد الجيش اللجنة الفنية للفنون القتالية باللاذقية تقيم بطولة لرياضة اليونيفايت
2024-08-07
البحرينية يافي تحرز ذهبية سباق ثلاثة آلاف متر موانع في أولمبياد باريس
2024-08-06
الأسترالية أريسا ترو تتوج بذهبية التزلج على الألواح
2024-08-06
الصين تهيمن على منافسات الغطس في أولمبياد باريس
2024-08-06
إصابة عشرات الرياضيين في أولمبياد باريس بفيروس كورونا
2024-08-06
اختتام بطولة اللاذقية لمصارعة الأذرع للرجال والسيدات
2024-08-06
اقتصاد
تقديرات بإنتاج 18500 طن من القطن في الحسكة
2024-08-07
انخفاض سعر غرام الذهب محلياً 5 آلاف ليرة
2024-08-07
تراجع أسعار النفط
2024-08-07
تراجع أسعار الذهب
2024-08-07
بدء موسم قطاف الفستق الحلبي بالسويداء
2024-08-07
مشاركون في ملتقى سيرفكس 2024: فرصة لتبادل الخبرات والتشبيك مع قطاع الأعمال
2024-08-06
تحديد يومين أسبوعياً لاستلام محصول القمح من الفلاحين بدرعا
2024-08-06
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الشريط الإخباري
بعد صيانتها بكوادر وطنية… وضع المجموعة الثالثة من محطة توليد كهرباء الزارة بالخدمة
السيد نصر الله: ردنا على جرائم العدو الإسرائيلي آت لا محالة وسيكون قوياً وفاعلاً
إجراء رابع عملية زراعة حلزون لطفلة مستفيدة من البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة -فيديو
بمشاركة 50 شركة عربية وأجنبية… انطلاق فعاليات ملتقى “سيرفكس 2024” في دمشق
سورية تعرب عن تعاطفها وتضامنها مع باكستان بعد الفيضانات المأساوية في لاهور
فرق طبية في ريف دمشق لإجراء المسح السمعي ضمن البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة
الوزير السيد خلال مؤتمر وزراء الأوقاف بالسعودية: أهمية تضافر جهود المؤسسات الدينية في إدارة منابر الخطاب الديني
40 شهيداً جراء مجازر الاحتلال في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية
الحرارة حول معدلاتها والجو سديمي في المناطق الشرقية والجزيرة
وزير الأوقاف يبحث مع رئيس ديوان الوقف في العراق التعاون الديني وتبادل التجارب والخبرات
معرض تراثي للطباعة الحموية “ولفي” في غالوري زوايا بدمشق
2024-08-07
تصوير: حسام حيو
غالوري زوايا بدمشق
معرض تراثي للطباعة الحموية
2024-08-07
hadeil
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الطباعة الحموية “ولفي”… معرض تراثي في غالوري زوايا بدمشق
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اللجنة المركزية للتشجير تناقش خططها الإنتاجية
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