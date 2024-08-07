اللجنة المركزية للتشجير تناقش خططها الإنتاجية

دمشق-سانا

ناقشت اللجنة المركزية للتشجير خلال اجتماعها الذي عقد اليوم في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي برئاسة وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا الخطة الإنتاجية المقررة لمشاريع التشجير المثمر واستصلاح الأراضي ومديرية الحراج لهذا العام، والمنفذ منها حتى نهاية الشهر السابع، والخطة الإنتاجية المقترحة لعام 2025، وخطة إنتاج الغراس المثمرة والحراجية والرعوية لموسم 2023-2024، وما نفذ منها حتى الآن، والخطة المقترحة للموسم القادم.

وأكد الوزير على دور اللجنة في وضع رؤية مستقبلية لتطوير الغطاء النباتي والتوسع فيه وتحقيق الاستدامة له في ظل التغيرات المناخية وظروف الجفاف التي تؤثر في الأنواع المزروعة وخاصة في الحراج، والتوجه لإنتاج غراس حراجية ومثمرة ورعوية بأصناف جديدة متكيفة ومقاومة للجفاف، وملائمة لطبيعة كل منطقة.

وأشار الوزير إلى ضرورة تقييم كل المواقع التي تم تشجيرها في السنوات السابقة، والتركيز على السياحة البيئية وزيادة عدد المتنزهات الحراجية وتأمين مستلزماتها، مؤكداً على أن تكون الخطط الموضوعة قابلة للتنفيذ وتراعي الإمكانيات المتوافرة.

وبين مدير مشروع استصلاح الأراضي وتطوير التشجير المثمر، المهندس فريد الخلف أن خطة مشروعي التشجير المثمر والحزام الأخضر لهذا العام بلغت 800 هكتار، نفذ منها حتى تاريخه 268 هكتاراً، بينما بلغت خطة استصلاح الأراضي 1200 هكتار، المنفذ منها 224 هكتاراً، لافتاً إلى أن خطة العام القادم تبلغ 1300 هكتار، منها 400 هكتار تشجير مثمر، و100هكتار حزام أخضر، بالإضافة إلى 800 هكتار استصلاح أراض.

من جهته أكد مدير الإنتاج النباتي بالوزارة، المهندس أحمد حيدر أن عدد الغراس المثمرة التي كانت جاهزة للبيع والتوزيع في موسم 2023-2024 بلغ 4.5 ملايين غرسة، تم بيع وتوزيع 2.39 مليون غرسة منها، والباقي مخصص لتنفيذ كامل الخطة، لافتاً إلى أن خطة العام القادم تبلغ إنتاج 2 مليون غرسة.

وأوضح مدير الحراج الدكتور علي ثابت أن خطة إنتاج الغراس الحراجية لموسم 2024 بلغت 1.8 مليون غرسة، تم تنفيذها بالكامل، بينما تبلغ خطة إنتاج الغراس الحراجية 2.5 مليون غرسة لعام 2025، مشيراً إلى تنفيذ 32 هكتاراً في خطة التحريج الاصطناعي كمساحات جديدة، و1.6 هكتار من خطة الاستصلاح، و1495 هكتاراً من خطة مشروع التربية والتنمية.

واستعرض مدير عام الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية الدكتور بيان العبد الله خطة إنتاج الغراس الرعوية لعام 2024 البالغة مليون غرسة، حيث نفذ منها حتى تاريخه 926 ألف غرسة وذلك من خلال5 مشاتل رعوية.

غصوب عبود

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