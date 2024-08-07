روسيا: حضور الخبراء الدوليين إلى محطة زابوروجيه يساعد على تفنيد الأكاذيب

فيينا-سانا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن حضور خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية يساعد على تفنيد الأكاذيب حول الوضع فيها.

ونقل موقع روسيا اليوم عن أوليانوف قوله عبر حسابه على تلغرام: “حضور كوادر الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتبر مفيدا من وجهات نظر عدة”، موضحا أنه يسمح بتفنيد الأكاذيب السخيفة حول الوضع في المحطة، بما في ذلك الادعاءات حول أن الروس أقاموا قاعدة عسكرية هناك.

وأعلن المكتب الصحفي لمحطة زابوروجيه في وقت سابق عن تناوب جديد لمراقبي الوكالة الدولية في المحطة.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية دعت إلى إقامة منطقة آمنة حول المحطة من أجل تفادي أي حادث قد يكون ناجما عن تعرض المحطة للقصف في أثناء النزاع.

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