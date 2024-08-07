أفلام عربية وسورية في ثالث أيام مهرجان السويداء للأفلام القصيرة

السويداء-سانا

أفلام من الأردن، ومصر، والجزائر، وتونس وسورية تتالت عروضها اليوم على خشبة مسرح قصر الثقافة بمدينة السويداء في ثالث أمسيات مهرجان السويداء للأفلام القصيرة بدورته السابعة التي تحمل اسم الفنان العالمي يوسف شاهين.

وبدأت العروض بالفيلم السوري /الفحم الأبيض/ للمخرج ياسر علي الذي يحكي قصة رسام امتزج معه الواقع في الخيال من خلال لوحة فتاة ذات رداء أبيض يرسمها بريشته، ثم الفيلم الأردني “دوجور” إخراج معتصم سميرات، عرض تجربة شاب تائه في الصحراء يناجي صديقه الذي فقده متمسكاً بالأمل في أن يأتي أحد لإنقاذه ولكن عبثاً.

تلاه الفيلم المصري “اغاريد” إخراج ناصر ربيع ناقش فكرة اهتمام أشخاص بتصوير ومراقبة الطيور المحلية والمهاجرة وأنواعها وأسلوب حياتها في صحراء مصر، وأعقبه فيلم رسوم متحركة “يوتوبيان” للمخرج الجزائري عماد خادجيتي أظهر من خلاله أهمية الأخذ بعين الاعتبار واقع المعوقين أصحاب الطموح مهما كان هذا الطموح خيالاً.

وقدم بعدها الفيلم التونسي “صدفة” الذي جسد حالة ألم بسبب تعلق رجل فقير وجد طفلاً بالصدفة في مكب الحاويات رعاه لفترة ليست قصيرة ومن ثم أتت جهة قانونية وأخذته منه حارمة إياه مشاعره ورغبته بتربيته بحكم القوانين، ليتبعه الفيلم المصري “متاح للجميع” للمخرج شهاب أشرف جسد حالة شاب طيب يهتم بجميع من حوله من أصدقائه ناسياً نفسه ليعود بعد صدمة باقتناعه وجوب إرضاء نفسه وتحديد أهدافه والسعي إليها.

واختتمت الأمسية بالفيلم السوري “البحث عن مغفرة” للشاب سيف حيدر الذي يتحدث عن الأحداث والمعاناة الإنسانية التي تمر بها غزة في فلسطين المحتلة.

وأعرب عدد من المتابعين منذ افتتاح المهرجان أن سوية الأفلام تتصاعد منذ انطلاقه، الأمر الذي يشجعهم بأن يستمروا بالحضور حتى نهايته.

يذكر أن المهرجان يستمر حتى الخميس المقبل بمشاركة /33/ فيلماً من سورية وعدد من الدول العربية على أن يتم في ختامه إعلان نتائج مسابقته لأفضل فيلم وسيناريو وإخراج وتصوير وممثل بعد اختيارها من لجنة تحكيم تضم نخبة من المختصين بهذا المجال.

ديار نصر

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