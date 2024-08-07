المقاومة اللبنانية تستهدف أربعة مواقع للعدو الإسرائيلي بينها مقر للدفاع الجوي والصاروخي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم أربعة مواقع للعدو الإسرائيلي بينها مقر للدفاع الجوي والصاروخي محققة إصابات مباشرة فيها.

وذكرت المقاومة في بيانات منفصلة: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‌‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة ميفدون، قصف رجال ‌‌‌‏المقاومة‏ مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا”.‏

وتمكنت المقاومة بالقذائف المدفعية من استهداف تجمعين لجنود ‏العدو الإسرائيلي في تلة الكرنتينا ومرتفع أبو دجاج قرب ثكنة زرعيت محققين فيهما إصابات مباشرة.

واستهدف مجاهدو ‌‌‌‌‌‏المقاومة موقع رويسات العلم في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

وكانت المقاومة اللبنانية أعلنت في وقت سابق اليوم أنها استهدفت عددا من القواعد والمواقع العسكرية التابعة للعدو الإسرائيلي في شمال فلسطين ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

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