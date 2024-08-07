توقيع ديوان (ما وراء الضباب) للشاعرة لينا حمدان في ثقافي حمص

حمص- سانا

احتفى الوسط الثقافي بحمص اليوم بتوقيع الديوان الجديد للشاعرة لينا حمدان بعنوان /ما وراء الضباب/ على مسرح الأديب سامي الدروبي بحضور نخبة من مثقفي حمص والمهتمين بالشأن الثقافي فيها، حيث قدم القراءة النقدية للديوان كل من الكاتب والناقد محمد رستم والشاعر طالب هماش.

ويحتوي الديوان على 52 قصيدة توزعت بين قضايا الوطن وقصائد للحياة وتأملات وآلام ومشاعر وقصائد للأب وللأبناء وقصيدة رثاء للشاعر الراحل محمد الفهد.

وفي تصريح لمراسلة سانا بينت الشاعرة حمدان أن هذه المجموعة هي الخامسة لها وتتضمن قصائد إنسانية ووجدانية فيها حالات تميل للحزن لكنها لا تخلو من بريق الأمل والتفاؤل، لافتة إلى أن القصائد تتنوع ما بين الشعر العمودي وشعر التفعيلة.

وخلال قراءته النقدية للديوان أشار الكاتب والناقد محمد رستم إلى أن أهم ما يميز هذا الديوان هو حسن التوظيف اللغوي أي القدرة على إذابة المفردة في حقل دلالي يجعل المتلقي مشاركا في عملية الإبداع من خلال تقصي المعاني ومحاولة استيعاب مستوياتها.

بدوره أشار الشاعر طالب هماش إلى أن حمدان في مجموعتها الشعرية الأخيرة لا تخرج عن كونها صوتا سابحا في الصمت الطويل لمطالع الأطلال المعاصرة، حيث تعيش القصيدة العربية على مشارفها، مبينا أن شفاه الشاعرة تنطق بالتنهدات المعبرة عما يسكن في أعماقها من المرارة والأسى حزنا على وطن جريح وأصدقاء راحلين.

لارا أحمد