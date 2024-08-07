مسرحية (الملك فانوس والقط بسبوس) على خشبة مسرح القباني بدمشق

دمشق-سانا

عرضت مديرية المسارح والموسيقا _ مسرح العرائس اليوم المسرحية الموجهة للأطفال (الملك فانوس والقط بسبوس) من تأليف نور الدين الهاشمي وإعداد وإخراج عبد السلام البدوي وذلك على خشبة مسرح القباني بدمشق.

وتناولت المسرحية موضوع الملك المتواضع والبسيط المحاط بحاشية يظهرون المحبة وفي أعماقهم يتآمرون عليه ويعملون على فشل مشاريعه ومن ثم يكتشف حقيقتهم بمساعدة الحكيم الذي وضعه أحد الحاشيه في السجن بسبب صدقه.

وبيّن المخرج عبد السلام بدوي لمراسلة /سانا/ أن نص مسرحية اليوم يصلح للصغار فهو من الحكايات المحملة بالبراءة وأيضاً يصلح للكبار من ناحية الفكرة والحكمة والمعاناة التي نعيشها في واقعنا.

واشار بدوي إلى أن النص هو حكاية عالمية وكتب بطريقة محلية في بعض الأماكن الذي عرض فيها لكنه اليوم وقبل أدائها أعادها لأصولها العالمية بملابسها الأوروبية وباللغة العربية الفصحى.

يذكر أنه شارك بالتمثيل كل من داود الشامي بدور(الملك) وأنس الحاج بدور (دحدوح) وأحمد حجازي بدور (كنار) وخالد مولويبدور (ثعلبان) وياسمين الجباوي بدور (بدر الزمان) ووسيم قزاز بدور (سعيد) وعبد السلام بدوي بدور (الحارس).

زينب علي