مشاركون في ملتقى سيرفكس 2024: فرصة لتبادل الخبرات والتشبيك مع قطاع الأعمال

دمشق-سانا

تواصلت لليوم الثاني فعاليات الدورة التاسعة من ملتقى رجال وسيدات الأعمال والشركات الخدمية الدولي “سيرفكس 2024” الذي تنظمه مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات في فندق “داما روز” بدمشق تحت عنوان “نلتقي لنرتقي”.

صفوان شرباتي رئيس العمليات التنفيذية في شركة “سكوب آوت” السعودية التي تعنى ببناء الاستراتيجيات والدراسات لرجال الأعمال وبناء وتطوير العلامات التجارية والتسويق الالكتروني قال: إن المشاركة في الملتقى بمثابة انطلاق لعمل الشركة في السوق السورية، بعد عمل 3 سنوات في السوق السعودية، بهدف توسيع التجربة والعمل، والتشبيك مع رجال الأعمال والمستثمرين، ولا سيما أن الملتقى يضم شركات نوعية ومميزة وخدمية.

رزان مطر من مؤسسة /رزان/ للسياحة والسفر أشارت إلى أن الملتقى منصة مهمة لتلاقي الشركات الخدمية المتخصصة والترويج لنشاطاتها.

ومن العراق بين ابراهيم حسين من شركة /بشائر الحرمين/ للحج والعمرة أنهم يشاركون للمرة الأولى في الملتقى كشركة سياحية عراقية بهدف تقريب الأفكار بين قطاع الأعمال في سورية والعراق، من خلال تنظيم رحلات سياحية للتجار ورجال الأعمال السوريين والعراقيين، مما يجعل التواصل مباشرا بين الجانبين.

باسل البحرة أمين سر الجمعية العلمية السورية للجودة أكد أن الجمعية تسعى دائما للمشاركة في الملتقيات التي تضم شركات خدمية لرجال وسيدات الأعمال لأنها تتلاقى مع أهداف الجمعية في نشر ثقافة الجودة في المجتمع، لافتا إلى أن النهدف من المشاركة أن نكون على قرب من الفعاليات الاقتصادية.

ومن الأردن قالت ايناس سوسان من شركة /البحار السبعة/ للخدمات اللوجستية: إن هدف المشاركة هو لتعزيز التعاون المشترك بين الأردن وسورية، وعرض الخدمات اللوجستية والشحن التي تقدمها الشركة، ونحن نحرص على التواجد في ملتقيات الشركات الخدمية ولا سيما في ظل الانتشار الواسع للشركات اللوجستية، والملتقى هو نقطة تواصل مهمة بين الفعاليات المختصة.

المهندسة المعمارية غزل الشيخ مديرة مكتب /آرك كيوبيك/ الهندسي أعربت عن سعادتها للمشاركة في ملتقى /سيرفكس 2024/ الذي يجمع طيفا واسعاً من الشركات المهمة الوطنية والعربية والدولية المتخصصة، ويسهم في تعزيز التواصل مع الشركات والوفود التجارية والصناعية الخارجية وتبادل الخبرات والمعارف بين المشاركين وبناء علاقات استراتيجية وشراكات مختلفة.

ويستمر الملتقى لغاية السابع من شهر آب الجاري ويفتح أبوابه للزوار يومياً من الساعة الخامسة عصراً وحتى الساعة العاشرة مساء.

منار ديب

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