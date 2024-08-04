SCS-NET
الشريط الإخباري

المقاومة اللبنانية تستهدف مستوطنة “بيت هلل” شمال فلسطين المحتلة بعشرات صواريخ الكاتيوشا

2024-08-04

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية مستوطنة “بيت هلل” شمال فلسطين المحتلة بعشرات صواريخ الكاتيوشا رداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية.

وقالت المقاومة في بيان اليوم “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداءات التي ‏طالت قريتي كفركلا ودير سريان وإصابة مدنيين، أدخلت ‌‌‌‏المقاومة على جدول نيرانها ‏المستوطنة الجديدة بيت هلل وقصفتها لأول مرة بعشرات صواريخ الكاتيوشا”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen

انظر ايضاً

المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في موقع حدب يارون ومستوطنة شلومي

بيروت-سانا أعلنت المقاومة اللبنانية اليوم أنها استهدفت بالصواريخ وقذائف المدفعية العدو الإسرائيلي في موقع حدب …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved