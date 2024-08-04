مظاهرة في برلين دعماً للسلام ورفضاً لإمدادات الأسلحة إلى مناطق الصراعات

برلين-سانا

شارك آلاف الأشخاص في مظاهرة تحت شعار “الوحدة والقانون والحرية” وسط العاصمة الألمانية برلين، مطالبين بالسلام والحرية والديمقراطية، ورافضين إمدادات الأسلحة إلى مناطق الصراعات.

وذكرت وكالة تاس أن العديد من المشاركين في المسيرة حملوا أعلاماً زرقاء عليها صورة حمامة السلام وأعلاماً ألمانية بالإضافة إلى ملصقات ولافتات تطالب بالسلام ووقف توريد الأسلحة.

وكتبت على بعض اللافتات عبارات “السلام الآن، من دون أسلحة، لا للحرب مرة أخرى على الأراضي الألمانية، السلام لجميع الشعوب، فليخرج الأمريكيون”، كما رفعوا لافتات داعمة لفلسطين، وسار المشاركون في شوارع برلين وتجمعوا عند عمود النصر وسط حضور كبير للشرطة الألمانية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen