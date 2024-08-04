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فعالية فنية بمناسبة عيد الجيش على مسرح نقابة الفنانين بحلب

2024-08-03

حلب-سانا

بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لتأسيس الجيش العربي السوري أقامت مديرية التربية في حلب اليوم بالتعاون مع فرع حلب لاتحاد شبيبة الثورة فعالية فنية على مسرح نقابة الفنانين.

وتضمنت الفعالية كورالاً غنائياً ورقصات من الفلكلور الشعبي ورقصة السماح قدمها تلاميذ وطلاب من مختلف المراحل التعليمية.

وبيّن مدير التربية بحلب المهندس مصطفى عبد الغني في تصريح لمراسلة سانا أن الجيش العربي السوري سطّر أروع ملاحم البطولة والفداء وحقق الانتصارات في جميع الساحات والميادين، والفعالية اليوم تأتي تقديراً لبطولاتهم وتعبيراً عن الفرح بذكرى تأسيسه.

وأوضحت مدربة الكورال ربا نعساني أن طلاب الثانوية الصناعية قاموا بتأليف أغنية “حلب يا أهل الحضارات” والتي بدأت بها افتتاحية الفعالية بالإضافة إلى تقديم مجموعة أغانٍ وطنية.

بريوان محمد

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