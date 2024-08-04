وزارة التربية تحدد إجراءات تسجيل الطلاب في المدارس العامة

دمشق- سانا

أصدرت وزارة التربية اليوم تعميماً يتعلق بإجراءات تسجيل الطلاب في المدارس العامة التي يرغبون بها وفق تعليمات القيد والقبول الصادرة لمرحلة التعليم الأساسي، وتطبيقاً لإلزامية التعليم.

وفي بيان تلقت سانا نسخة منه، طلبت وزارة التربية من مديرياتها في المحافظات ضرورة التعميم على جميع مديري المدارس الرسمية بقبول تسجيل التلاميذ الذين تتوافر فيهم شروط التسجيل الواردة بتعليمات القيد والقبول لمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي “2024-2025″، مشددة على ضرورة إعطاء الأفضلية لأبناء الحي الذي توجد فيه المدرسة ومسكن الأهل ممن يرغبون التسجيل، إضافة إلى وجود أخوة في المدرسة نفسها، إضافة إلى إجراء تسوية في مطلع العام الدراسي الجديد، وفقاً للقدرة الاستيعابية في هذه المدارس.

ووجهت الوزارة مديرياتها بتشكيل لجنة من “الموجه التربوي –الموجه الاختصاصي -مديري المدارس-مختار الحي”، مهمتها دراسة الجداول المقدمة من قبل كل مدرسة تتضمن “عدد الشعب والصفوف والطاقة الاستيعابية”، مع التنسيق بين إدارات المدارس لاستيعاب كل التلاميذ في مرحلة التعليم الأساسي تطبيقاً لإلزامية التعليم.

وأكدت الوزارة ضرورة عدم إجراء “اختبار قبول” لتسجيل تلاميذ التعليم الأساسي في هذه المدارس، بدعوى تقييم مستواهم التعليمي لقبولهم فيها تحت طائلة المساءلة القانونية بحق المخالفين مع مراعاة إجراءات السلامة والحفاظ على الأعداد المخصصة بكل شعبة صفية، وفق الخريطة المدرسية وتحقيق التباعد المكاني بين التلاميذ.

وطلبت الوزارة من مديرياتها تكليف رؤساء دوائر التعليم الأساسي في مديريات التربية ومشرفي التعليم الإلزامي والموجهين المشرفين بتكثيف آليات المتابعة للتحقق من مدى التزام المدارس بما سبق ومن صحة التنفيذ تحقيقاً لتكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، مشددة على ضرورة إنهاء تكليف أي مدير مدرسة في حال الامتناع عن تسجيل التلاميذ في المدارس ويحال إلى الرقابة الداخلية.

رحاب علي

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