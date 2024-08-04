وزارة التربية تصدر تعليمات القيد والقبول في الصف الأول الثانوي المهني

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التربية اليوم تعليمات القيد والقبول في الصف الأول الثانوي المهني للعام الدراسي 2024-2025.

وبينت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن القيد والقبول في الصف الأول الثانوي المهني يجري للطلاب الناجحين والناجحات في شهادة التعليم الأساسي أو الشهادة الإعدادية الشرعية على فترتين.

وتمكن الفترة الأولى الطلاب من التسجيل في فروع التعليم المهني “صناعي- تجاري-نسوي”، بغض النظر عن مجموع درجاتهم، شريطة تحقيق درجات مواد الرياضيات واللغة الإنكليزية والعلوم لبعض المهن، وذلك حتى الـ 14 من آب الجاري بما فيها أيام السبت، على أن تدرس جميع طلبات الطلاب المسجلين في التعليم الثانوي المهني بعد انتهاء مدة التسجيل في هذه الفترة ويتم إعلان نتائج الفرز يوم الأحد الـ 18 من آب الجاري.

وأشارت الوزارة إلى أن التسجيل في الفترة الثانية يبدأ بعد صدور واعتماد درجات القبول في التعليم العام والمهني اعتباراً من الـ 20 آب الجاري وحتى يوم الـ 5 من أيلول القادم.

وأوضحت الوزارة أن إدارة كل ثانوية مهنية تقوم بتزويد دائرة التعليم المهني والتقني في المديرية بقوائم اسمية للطلاب المسجلين لديها في الفترة الأولى مع درجاتهم بعد فرزهم، بعد ذلك تقوم الدائرة المعنية باحتساب أعداد الطلاب المسجلين خلال الفترة الأولى وإيجاد نسبة المسجلين

في التعليم المهني إلى العدد الإجمالي من الناجحين في شهادة التعليم الأساسي واستكمال نسبة 30 بالمئة من كامل الناجحين في شهادة التعليم الأساسي، من خلال تحديد درجة القبول في التعليم الثانوي المهني في مركز المحافظة وريفها، ولا تعتمد هذه الدرجات إلا بعد موافقة الوزارة عليها.

ولفتت الوزارة إلى أنه يجري فرز الطلاب المسجلين في التعليم المهني ضمن فترة التسجيل الثانية وفق رغباتهم ومجموع درجاتهم والطاقة الاستيعابية لفروع التعليم المهني ومهنه، وتقوم مديريات التربية في المحافظات بعد نهاية الفرز المحدد بموعد أقصاه الـ 9 من أيلول القادم بإعلان درجات الفرز واستكمال إجراءات تسجيل الطلاب حتى نهاية يوم الخميس الـ 19 من الشهر ذاته.

رحاب علي

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