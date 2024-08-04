ورشة عمل حول التعامل الصحيح مع مخلفات الحرب في مدينة بصرى الشام

درعا- سانا

أقام فريق “صناع الأثر” المجتمعي بمدينة بصرى الشام بريف درعا ورشة عمل حول مخلفات الحرب ومخاطرها بالتعاون مع مركز بصرى الشام الصحي، وذلك على مدرج المسرح الأثري بالمدينة القديمة.

وقدم أطفال مدرسة بصرى العاشرة وطلاب ثانوية المتفوقين مجموعة من اللوحات المسرحية والغنائية للتعريف بخطورة مخلفات الحرب على الإنسان.

الاختصاصية داليدا ريا مسؤولة الترصد والإبلاغ المبكر بالمركز الصحي لفتت في تصريح لمراسل سانا إلى أن الورشة تهدف إلى توعية الأطفال بخطورة الأجسام المتفجرة على حياتهم وكيفية التصرف في حال العثور عليها والخطوات الواجب اتباعها، وذلك من خلال شرح ميداني ومقاطع تمثيلية وغنائية.

رشا المقداد مدربة ومعلمة أشارت إلى أن إجراء تمرين عملي أمام الأطفال مهم لتعليمهم كيفية التصرف وعدم الاقتراب من أي جسم غريب وإبلاغ الفرق المختصة.

بكر البكر مشرف فريق صناع الأثر، اعتبر أن هذه الورشة عامل إيجابي في حماية الجيل من الأضرار التي يمكن أن تؤثر عليه في ظل الظروف الحالية.

محمد المقداد أوضح أن إصابته نتجت عن الإهمال والعبث في أماكن وجود المخلفات الخطيرة، الأمر الذي أفقده ساقه اليمنى، مشددا على ضرورة استمرار برامج التوعية وخاصة لتلاميذ المدارس.

رضوان الراضي