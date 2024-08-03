قاليباف في رسالة لنصر الله.. الكيان الصهيوني كشف من جديد عن طبيعته العدوانية والوحشية

طهران-سانا

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف أن الكيان الصهيوني بجرائمه التي اقترفها خلال الأيام الأخيرة في بيروت وطهران، واستمراره في قتل الأطفال في غزة، كشف أمام أعين العالم من جديد عن طبيعته العدوانية والوحشية، والأسس اللاشرعية التي يستند إليها.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن قاليباف قوله في رسالة بعث بها اليوم إلى الأمين العام لحزب الله في لبنان السيد حسن نصر الله: إن “الكيان الصهيوني يريد التعويض عن هزائمه والتغطية على جرائمه في غزة، لذلك لجأ إلى اغتيال عدد من قادة محور المقاومة لكي يمنعهم من نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم”، مشدداً على أن تضحيات الشهداء ونضالهم على مدى السنوات المديدة ستبقى خالدة لدى أذهان الأحرار والمجاهدين في سبيل الحق والعدالة.

ولفت قاليباف إلى أن دماء الشهداء ونضال المقاومين تمهد الطريق لتحرير الأراضي المحتلة، ووضع حد لانتهاكات هذا الكيان المجرم واستئصال هذا الورم السرطاني من جسد الأمة الإسلامية.

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