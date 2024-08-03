المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في موقع حدب يارون ومستوطنة شلومي

بيروت-سانا

أعلنت المقاومة اللبنانية اليوم أنها استهدفت بالصواريخ وقذائف المدفعية العدو الإسرائيلي في موقع حدب يارون ومستوطنة ‏شلومي شمال فلسطين المحتلة.

وقالت المقاومة في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة، استهدف مقاتلونا اليوم موقع حدب يارون بالقذائف ‏المدفعية، وحققوا فيه إصابة مباشرة”. ‏

وفي بيان آخر، أعلنت المقاومة أنه رداً على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة طير حرفا استهدفت ‌‌‌‏المقاومة مباني في مستوطنة ‏شلومي بالأسلحة الصاروخية وحققت فيها إصابة مباشرة.

إلى ذلك، واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على الجنوب اللبناني حيث تعرضت أطراف بلدات علما الشعب والناقورة وجبلي اللبونة والعلام لقصف مدفعي معاد، فيما طال قصف بالقذائف الفوسفورية أطراف بلدات مركبا وبني حيان وكفركلا وأطراف بلدة العديسة.

وأطلقت دبابات العدو قذيفة حارقة على أطراف بلدة شيحين في القطاع الغربي أدت إلى اشتعال النيران في المنطقة، في حين خرق الطيران الحربي المعادي عصر اليوم جدار الصوت في أجواء مدينة صيدا وعلى دفعتين فوق قرى راشيا والبقاعين الغربي والأوسط وأجواء الشوف وعاليه.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen