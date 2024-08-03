إصابة 22 شخصاً جراء انفجار في مضمار سباق بألمانيا

برلين-سانا

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم إصابة 22 شخصاً، إثر وقوع انفجار في منطقة الحلبة بمضمار نوربورغرينغ لسباق السيارات في البلاد.

ونقلت وكالة “د ب أ” الألمانية عن الشرطة قولها في بيان: إن الحادث الذي يتوقع أن يكون سببه انفجار أسطوانة هواء مضغوطة وقع أثناء التحضير والاستعداد لسباق إن إل إس 4 في الحلبة الواقعة في مدينة نوربيرغ، وقد تسبب بإصابة 22 شخصاً، بينهم شخص حالته خطيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات مجاورة بالمروحيات.

وأشارت السلطات إلى أنها فتحت تحقيقا من أجل التوصل إلى الأسباب التي أدت إلى الانفجار.

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