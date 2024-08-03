استشهاد شخص وإصابة اثنين آخرين جراء غارة للعدو الإسرائيلي على مدينة صور جنوب لبنان

بيروت-سانا

استشهد شخص، وأصيب اثنان آخران جراء غارة شنها طيران العدو الإسرائيلي على سيارة قرب بلدة البازورية في قضاء مدينة صور جنوب لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة قوله في بيان: إن الغارة التي نفذها العدو الإسرئيلي صباحاً واستهدف فيها مركبة بين بلدتي البازورية ووادي جيلو أدت إلى استشهاد شاب وجرح اثنين آخرين.

واستشهد أمس الأول 4 سوريين جراء قصف طيران العدو الإسرائيلي منزلاً تقطنه عائلة سورية نازحة في بلدة شمع جنوب لبنان.

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