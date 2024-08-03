نتائج ملفتة لنادي نصيب في بطولة الجمهورية بالكاراتيه

درعا-سانا

حقق لاعبو نادي نصيب بلعبة الكاراتيه نتائج ملفتة في بطولة الجمهورية للفئات العمرية التي أقيمت فعالياتها في مدينة تشرين الرياضية بدمشق.

وفي التفاصيل، حقق النادي 4 ذهبيات عبر مصطفى المسالمة بوزن 67 كغ ويحيى بجبوج بوزن 55 كغ وأحمد المحمد بوزن 75 وعبد الرحمن عثمان 50 كغ، بينما حقق محمد صالح وطاهر الشريف فضيتي وزني 42 كغ و57 كغ.

كما نال النادي 5 برونزيات عبر إبراهيم مسالمة بوزن 52 كغ وهيثم قاسم 45 كغ وعمر عثمان 61 كغ ومحمد أمين مسالمة 76 كغ ومحمد نور الحسين بوزن 40 كغ.

وفي تصريح لـ”سانا” أوضح رئيس النادي مرعي أبو زريق أن النتائج الجيدة التي حققها النادي كانت ثمرة الجهود التي بذلها اللاعبون عبر التدريب المستمر بإشراف جهاز تدريبي على درجة عالية من الكفاءة والخبرة.

بدوره، أشار المدرب عبد المجيد الشريف إلى ضرورة الحفاظ على تفوق اللاعبين باللعبة، منوها بالوقت ذاته بجهود محبي النادي ودعمهم المستمر للمشاركات المحلية أو الخارجية للارتقاء بمستوى النادي الذي يعد رافداً أساسياً بالمواهب التي يضمها القادرة على تمثيل سورية بالمحافل الدولية خير تمثيل.

رضوان الراضي

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