31 شهيداً في غزة جراء مجازر الاحتلال خلال الساعات الـ 24 الماضية

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 3 مجازر في قطاع غزة وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 31 شهيداً و62 جريحاً.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 302 على القطاع ارتفع إلى 39550 شهيداً و91280 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جرّاء قصف الاحتلال منطقة مصبح بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جرّاء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

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