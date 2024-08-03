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سان جيرمان يفتتح الموسم الجديد بضيافة لوهافر

2024-08-02

باريس-سانا

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم أن نادي باريس سان جيرمان سيفتتح الموسم الجديد 2024-2025 بحلوله ضيفاً على نادي لوهافر.

وأوضحت الرابطة في بيان عبر موقعها الرسمي أن نادي العاصمة، المتوج بلقب الدوري الممتاز 12 مرة، سيتوجه إلى منطقة النورماندي في الـ 16 من آب الجاري لخوض المباراة الافتتاحية أمام لوهافر.

يذكر أن سان جيرمان خسر جهود نجمه المتألق كيليان مبابي الذي انتقل إلى ريال مدريد الإسباني في صفقة انتقال حر نهاية الموسم الماضي.

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