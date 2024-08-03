بوليانسكي: “إسرائيل” تشعر بالحصانة في الأمم المتحدة بدعم أمريكا لها

نيويورك-سانا

صرح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن “إسرائيل تشعر بالحصانة في مجلس الأمن الدولي بسبب المظلة التي توفرها لها الولايات المتحدة”.

ونقل موقع قناة آر تي عن بوليانسكي قوله في تصريح اليوم إنه “على مدى العقود الماضية، شعرت إسرائيل براحة تامة تحت مظلة الولايات المتحدة، مع درجة معينة من الإفلات من العقاب”.

وأضاف بوليانسكي إن ذلك كان واضحاً للغاية في المرحلة الحالية على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتفاقم الأزمة عندما منعت الولايات المتحدة عمل مجلس الأمن بشكل كامل لفترة طويلة، ولم تسمح بأي محاولات لوقف فوري لإطلاق النار.

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