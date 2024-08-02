استشهاد وإصابة فلسطينيين جراء قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة المنكوب.

وأفادت وكالة وفا الفلسطينية باستشهاد أربعة فلسطينيين جراء قصف طيران العدو حي الصبرة جنوب مدينة غزة بينما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً بمخيم البريج وسط القطاع.

وفي جنوب القطاع استشهد ثلاثة فلسطينيين جراء قصف طيران الاحتلال حي تل السلطان غرب رفح كما استشهد آخر إثر قصف الاحتلال منزلاً في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً منذ السابع من تشرين الأول الماضي ما أسفر عن استشهاد 39480 فلسطينياً أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91128 آخرين في حصيلة غير نهائية حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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