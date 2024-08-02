عواد أحمد… موهبة شابة تجمع بين الغناء والعزف

درعا-سانا

نجح الشاب عواد أحمد من محافظة درعا بالجمع بين موهبتي الغناء والعزف على عدة الات، الأمر الذي يعكس إحساسه الفني وموهبته الفطرية وشغفه بعالم الموسيقا.

وبين أحمد خلال حديثه لـ سانا الشبابية أنه اكتشف موهبته عقب انضمامه لفرقة (رواد الطلائع) عندما كان طفلاً فبرز بسرعة وسجل مكانة مرموقة بالفرقة بفضل تشجيع الأهل والأصدقاء، موضحاً أن تألقه الحقيقي برز عند انضمامه لفريق (أثرنا الثقافي) الذي أصبح بفضله وجهاً بارزاً في مشهد الموسيقى الشبابي بدرعا.

ولفت أحمد إلى أنه اهتم بتطوير مهاراته في المقامات الموسيقية، ليبرز بشكل خاص في مقام الحجاز، مؤكداً أن تميزه في عالم الفن لم يقتصر على الغناء فحسب، بل امتد ليشمل العزف على آلات متنوعة مثل الأورغ والآلات الإيقاعية وذلك بفضل ساعات متواصلة من التدريب بمساعدة قائدة الفريق وإرشاده، الأمر الذي ساعده بتحقيق تقدم ملحوظ في العزف والغناء.

وذكر أحمد أن مشاركاته لم تتوقف عند محافظة درعا بل شارك بفعاليات متنوعة من تنظيم شبيبة الثورة في عدة محافظات كحمص ودمشق، كما قدم مساهماته كمساعد مشرف في فرقة الكورال، وشارك بعروض مميزة على مسرحي المركز الثقافي واتحاد عمال درعا، إضافة إلى عروض ضمن الفعاليات التي كان يقوم بها فريق مئة كاتب وكاتب، مؤكداً أن الشغف والتفاني يقودان إلى تحقيق النجاح والتميز.

ليلى حسين

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