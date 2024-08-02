القوات الروسية تحرر 5 بلدات في دونيتسك خلال أسبوع

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير 5 بلدات جديدة في جمهورية دونيتسك وتدمير مئات المدرعات والدبابات والأسلحة الغربية لقوات كييف وإسقاط 375 طائرة مسيرة خلال أسبوع.

وقالت الوزارة في تقريرها الأسبوعي: “منذ 27 الشهر الماضي وحتى اليوم وجهت قواتنا 11 ضربة لمواقع تصنيع وصيانة المدرعات والدبابات ومخازن المسيرات ومستودعات الذخيرة والأسلحة الصاروخية والمدفعية وصدت العديد من الهجمات على محاور القتال قضت وأصابت خلالها 13570 عسكرياً أوكرانياً”.

وأوضحت الوزارة أنه تم تحرير بلدات لوزوفاسكويه وبروغريس ويفغينوفكا وفولتشي ولينينسكويه في جمهورية دونيتسك وتدمير 3 منصات “باتريوت” أمريكية الصنع للدفاع الجوي و3 محطات رادار “مارس-إل”.

وأسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية مقاتلة “ميغ 29” وطائرة هجومية “سو 25″ وصاروخ “نبتون” و7 صواريخ “أتاكامس” أمريكية الصنع و4 قنابل موجهة “هامير” فرنسية وصاروخي “باتريوت” مضادين للأهداف الجوية و47 صاروخ “هيمارس” أمريكية الصنع و375 مسيرة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen