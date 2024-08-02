تنظيم 29 ضبطاً تموينياً شملت أفراناً خاصة ومحطتي محروقات في درعا

درعا-سانا

نظّمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا 29 ضبطاً تموينياً بحق أصحاب فعاليات تجارية ومحطتي محروقات وأفران خاصة مخالفة.

وذكر مدير التجارة الداخلية الدكتور عادل الصياصنة في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط التي تم تنظيمها خلال الأسبوع الماضي طالت ستة مخابز خاصة في بصر الحرير والحراك والصورة وعلما لمخالفات تتعلق بإنتاج خبز سيئ الصنع ونقص في وزن ربطات الخبز وعدم التقيد بمواعيد العمل.

وأضاف: إن دوريات حماية المستهلك نظمت ضبطين بحق مركز محروقات في بلدة نمر ومحطة وقود في القنية بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار كما نظمت ضبطاً بالمخالفة ذاتها بحق محل بيع فروج في مدينة درعا.

وبيّن الصياصنة أن دوريات الرقابة نظمت 20 ضبطاً تموينياً بحق محال مختلفة في درعا وخبب وكفر شمس وإزرع بمخالفات عدم إبراز فواتير أو إبراز فواتير شراء غير نظامية أو عدم وجود سجل تجاري.

قاسم المقداد

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