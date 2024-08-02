بمشاركة عشرات الشباب… مسير لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في حمص

حمص-سانا

بمشاركة عشرات الشباب والشابات أطلقت الغرفة الفتية الدولية في حمص مسير “خطوة معاً” لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مشروع “لأجلهم” التابع لقطاع الأثر المجتمعي.

المسير الذي أقيم بالتعاون مع غرفة تجارة حمص ومركز سواعد وجمعية رعاية الطفل وجمعية الصم والبكم ومحل بون بون قالت عنه دانا الآغا الرئيس المحلي للغرفة الفتية الدولية بحمص في تصريح لـ سانا الشبابية: “إنه يأتي ضمن مشروع “لأجلهم” الهادف إلى تمكين ذوي الإعاقة في محافظة حمص، وتقديم محاور تعليمية لتحفيز الإبداع والمهارات الفنية لديهم لمساعدتهم على الانخراط في سوق العمل”.

وبينت الأغا أنهم يقدمون في مشروع لأجلهم برامج تدريبية تخصصية في مجالات الأعمال اليدوية تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من التسويق لأنفسهم مثل ” صناعة الشمع -الإكسسوارات- الجبس- الحلويات” إضافة إلى جلسة تنمية ذاتية لدعم أهاليهم نفسياً، موضحة أن المشروع يشمل أيضاً إقامة بازار ختامي لدعم المشاريع الصغيرة للأشخاص ذوي الإعاقة، ما يتيح الفرصة أمامهم لعرض أعمالهم الإبداعية ومهاراتهم المكتسبة من البرامج التدريبية للمشروع.

كما يتضمن المشروع بحسب الآغا معرض رسم لفئة الصم والبكم لتسليط الضوء على مواهبهم، وتدريباً على لغة الإشارة، ومسيراً لنشر الدمج في المجتمع.

آية الأسود المسؤولة عن المشروع قالت: “من خلال مشروعنا ندعم الأشخاص ذوي الإعاقة ونعمل معهم على مشاريع وتدريبات مخصصة لفئات الداون والصم والبكم، وفي ختام هذه التدريبات سنعمل على إقامة بازار”.

سوزان الشمالية نائب الرئيس لقطاع الأثر المجتمعي قالت: “أطلقنا مشروع “لأجلهم” بهدف العمل على إدخال فئة الأشخاص ذوي الإعاقة إلى سوق العمل عن طريق تدريبات على عدة مهن كالإكسسوارات وصناعة الحلويات.

وفي ختام هذه التدريبات سيكون هناك بازار، واليوم انطلقنا بهذا المسير بهدف تعزيز ونشر ثقافة دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع”.

هبة داغستاني و سماح شاهين من ذوي الإعاقة أكدوا سعادتهم بالمشاركة بهذا المسير الذي يسهم بالتعريف بحقوقهم وأهمية دمجهم بالمجتمع.

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