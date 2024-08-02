كنعاني يؤكد تضامن إيران ودعمها الثابت لفنزويلا

طهران-سانا

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عن تضامن إيران ودعمها الثابت لفنزويلا حكومة وشعباً وعن معارضتها لأي ضغوط أو تدخلات أجنبية في شؤونها الداخلية.

وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على شبكة “إكس” أوردته وكالة إرنا كتب كنعاني: “تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على ضرورة احترام تصويت واختيار الشعب الفنزويلي في إطار حق الأمم في تقرير مصيرها، فضلاً عن احترام حق وسيادة الحكومات في إطار المعاهدات والاتفاقيات الدولية وخاصة ميثاق الأمم المتحدة”.

وشدد كنعاني على تضامن ودعم إيران الثابت لفنزويلا حكومة وشعباً ومعارضتها أي ضغوط أو تدخلات أجنبية في شؤونها الداخلية.

وأضاف كنعاني: إن جمهورية فنزويلا البوليفارية تتمتع بالقدرة والإرادة اللازمتين لحماية وضمان الحقوق الأساسية للشعب الفنزويلي في إطار الدستور.

وكان المجلس الوطني الانتخابي في فنزويلا أعلن في الـ 28 من تموز الماضي فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية رئاسية ثالثة.

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