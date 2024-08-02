الصين وفيتنام تختتمان تدريباً مشتركاً لمكافحة الإرهاب

بكين-سانا

اختتم أفراد من الشرطة الصينية والفيتنامية اليوم تدريباً مشتركاً بشأن مكافحة الإرهاب في منطقة قوانغشي جنوب الصين.

وذكرت وكالة شينخوا أن التدريب الذي استمر لأسبوعين يهدف إلى التصدي بشكل مشترك لخطر الإرهاب، كما يركز على مكافحة الأنشطة الإرهابية العنيفة، مبينة أن أفراد الشرطة من الجانبين نفذوا خلاله تمرينات مختلفة وتبادلات ومناقشات تغطي موضوعات مثل القيادة والمهارات والتكتيكات.

ويعد هذا التدريب المشترك الأول من نوعه بين قوات الشرطة الشعبية الصينية وقوات الشرطة المتنقلة التابعة لوزارة الأمن العام الفيتنامية.. والهدف منه ترسيخ الصداقة بين البلدين، وتعزيز الثقة المتبادلة والتعاون والقدرات المشتركة لمكافحة الإرهاب.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen