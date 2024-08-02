مشروع تدريبي شبابي في مجال الزراعة بالسويداء

السويداء-سانا

مشروع تدريبي شبابي في مجال الزراعة نظمته الغرفة الفتية الدولية بالسويداء بهدف تمكين المتدربين من تأسيس مشاريع زراعية خاصة وتطوير الزراعة التقليدية.

المشروع الذي حمل اسم “غرين” بحسب صاحب فكرته ومديره جواد الحضوة جاء كأحد المشاريع الرائدة في المحافظة في مجال الزراعة بهدف توفير المعرفة والمهارات اللازمة في مجالات زراعية متعددة تواكب متطلبات وتطور العصر الحالي وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين الإنتاج ودخل المستفيدين.

وتضمن المشروع كما ذكر الحضوة خلال حديثه لـ سانا الشبابية تدريبات نظرية وعملية في مجالات الزراعة المائية بإشراف المهندس مهند عزام والزراعة العضوية والفيرمي كومبوست مع المهندسة غنوه حاطوم والأعلاف الخضراء البديلة واستنبات الشعير مع المهندسة رابعة بحصاص والإدارة المتكاملة للآفات بالاستفادة من تجربة شركة الجبل الأخضر للخدمات الزراعية.

وبحسب رئيسة الغرفة الفتية الدولية بالسويداء الدكتورة غالية مرادن فإن المشروع يشمل عشرين شاباً وشابة من طلاب وخريجي كلية الهندسة الزراعية مع إقبال عليه من أفراد لديهم اهتمام بالمجال الزراعي من باقي الاختصاصات مثل كلية الفنون الجميلة والهندسة المعمارية والتجارة والاقتصاد.

ويحمل المشروع كما بينت الدكتورة غالية فوائد للمجتمع من خلال التشجيع على إنتاج محاصيل عضوية وصحية بما يسهم في تحسين التغذية والصحة العامة، وكذلك توفير المعرفة حول الزراعة المستدامة ودعم هذا النوع من الزراعة وأهمية الحفاظ على البيئة بما يعزز من التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ووفقاً للمتدربين بالمشروع فإنه أتاح لهم اكتساب مهارات عملية ونظرية في مجالات الزراعة الحديثة وتعريفهم بكيفية زيادة الإنتاجية وتوفير محاصيل ذات جودة عالية من خلال تحسين طرق الزراعة، إضافة إلى التعرف على دور الزراعة العضوية والمائية في تقليل استخدام المواد الكيميائية وإبراز أهمية تطوير تقنيات زراعية مستدامة بما يسهم في زيادة إنتاج الغذاء المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم المزارعين المحليين وزيادة فرص العمل في مجالات الزراعة المستدامة.

عمر الطويل

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