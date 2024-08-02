الشاب جورج شامي يتميز بتشكيل لوحات فنية من الرمل

دمشق-سانا

يمضي الشاب جورج شامي ساعات طويلة في الرسم بالرمل لتشكيل العديد من الرسومات والكتابات الملونة التي يستوحيها من مخيلته أو بحسب طلبات الزبائن.

وخلال حديثه لـ سانا الشبابية، أشار شامي إلى أنه اكتسب من خلال عمله لسنوات طويلة بهذه المهنة خبرة في مزج الألوان، واستخراج عشرات الألوان من لون واحد، وتشكيل لوحات فنية مختلفة من مشاهداته أو مخيلته “كالسفن والنخلة والوردة”، إضافة إلى كتابة الأسماء والأحرف والرموز من الرمل الذي يضفي عليه الألوان البراقة والجميلة.

ولفت شامي إلى أنه يحصل على الرمل من بلدة مهين في محافظة حمص، حيث يقوم في البداية بطحنه ثم نخله، وبعد ذلك صبغه لتشكيل اللوحات التي يرغبها.

وبين شامي أن مشروعه الصغير جذب الأنظار، وتحول مع الوقت إلى مشروع عائلي تساعده فيه زوجته وأولاده، كما أنه صديق للبيئة إذ يعتمد في كثير من الأحيان على مخلفات البيئة كالأواني المعدنية والعلب الزجاجية الصغيرة التي يشكل بداخلها مناظر جميلة تستقطب الراغبين.

وحول تسويق منتجاته، أوضح شامي أنه يبيعها بأسعار رمزية بشكل مباشر أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى مشاركاته المتعددة في المعارض والبازارات وآخرها معرض الزهور، حيث حظي جناحه بإعجاب الزوار، متمنياً أن يشارك في معارض خارجية ليعكس صورة جميلة عن بلده.

ولفت شامي إلى أنه استطاع من خلال عمله تشكيل لوحات كثيرة لأماكن سياحية وأثرية جسدت عدة مناطق في سورية، كما قام بتنفيذ بعض شعارات الأندية الرياضية التي تستقطب الشباب ويحملونها معهم كتذكار إلى مختلف أنحاء العالم.

أمجد الصباغ وسكينة محمد

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