«من أوغاريت إلى العالم»… عرض فني راقص لفرقة غابالا على مسرح جبلة الأثري

اللاذقية-سانا

قدمت فرقة غابالا للمسرح الراقص مساء اليوم عرضاً فنياً بعنوان “من أوغاريت إلى العالم”، وذلك على خشبة مسرح المدرج الروماني الأثري في مدينة جبلة.

وتضمنت الفعالية التي أقيمت بالتعاون مع مديرية السياحة باللاذقية تسع لوحات راقصة افتتحت بأقدم مقطوعة منوّطة على السلم الموسيقي الثلاثي، وهي ترنيمة “نيغال” ولوحات للرقص الشرقي والشعبي والمعاصر والفلكلور والتراث المتنوع في سورية من الساحل والمنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية، إضافة إلى تقديم عروض من التراث القديم في الهند وإسبانيا وغيرهما من ثقافات شعوب أخرى ارتبطت مع الحضارة السورية القديمة بعلاقات تجارية وثقافية.

وفي تصريح لمراسلة سانا أشار مدير السياحة في اللاذقية المهندس فادي نظام إلى أن وزارة السياحة تعمل على دعم وتنشيط السياحة الداخلية، وعلى اعتبار اللاذقية منطقة سياحية، فكانت نقطة البداية من مدرج جبلة الأثري لما له من أهمية أثرية وتاريخية.

ولفت نظام إلى تزامن الفعالية مع الاحتفالات بعيد الجيش العربي السوري، حيث إنه بفضل التضحيات التي قدمتها المؤسسة العسكرية عاد الأمن والأمان إلى معظم ربوع سورية، مشيراً إلى أن الفعاليات مستمرة، وهناك نشاطات ومهرجانات في عدة مناطق في المحافظة من بينها وادي قنديل وعرامو وصلنفة وغيرها خلال الموسم السياحي الحالي.

وبينت قائدة الفرقة عفاف عبد لله أهمية هذا العرض كفكرة تواصل ثقافي وحضاري بين الشعوب باختلاف ثقافاتها وفنونها، لافتة إلى أن الهدف من هذا العرض التأكيد أن السوريين أبناء حضارة عريقة،وقدموا للعالم أهم المنجزات الحضارية مثل الأرقام والسلم الموسيقي والأبجدية.

وتميز العرض بمشاركة أطفال لأول مرة في لوحة بعنوان “شوفوا بلدي”، حيث عبروا عن سعادتهم بهذه المشاركة لما لها من آثار إيجابية على نفسيتهم وتطوير قدراتهم الإبداعية وتعلمهم الصبر والتركيز والانسجام بين أفراد الفرقة.

وعبرت الطفلتان هيا وريما سعيد عن فرحتهما بحضور هذه الفعالية الراقصة وتفاعلهما مع أنغام الموسيقا بالرقص والغناء.

هازار حمود

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