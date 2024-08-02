بمناسبة عيد الجيش… مؤسسة السينما تطلق الفيلم الوثائقي (الأم السورية شمس لا تغيب) في دار الأسد

دمشق-سانا

بمناسبة عيد الجيش العربي السوري أطلقت المؤسسة العامة للسينما مساء اليوم فيلم (الأم السورية شمس لا تغيب) من إخراج عوض القدرو، وهو مقتبس عن رواية “يوم ليس كباقي الأيام” للكاتبة كفى ثابت كنعان، وذلك على خشبة مسرح الدراما بدار الأسد للثقافة والفنون.

واستعرض الفيلم حكايات أمهات شهداء أبطال الجيش العربي السوري منذ طفولة الأبطال وحتى حصارهم في كلية المشاة بحلب وصولاً إلى استشهادهم ليظهر كمية الألم المحمل بالفخر والاعتزاز بما قدمه أبناؤهم في سبيل الوطن وحريته.

وفي تصريح للصحفيين أكدت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح أنه لا توجد مناسبة أهم من يوم عيد الجيش العربي السوري لتقديم فيلم من إنتاج المؤسسة العامة للسينما لتكريم الشهادة والشهداء وأمهاتهم اللواتي ضحّين بفلذات أكبادهن.

أما عن التوثيق ومحاكاة الواقع، فبينت الدكتورة مشوح أن هذا الفيلم الوثائقي مؤثر جداً، لكونه يأتي على ألسن أصحابه الذين عاشوا فترات عصيبة بحصار أبنائهم على أيدي الإرهابيين، وافتخروا بعزيمة الأبناء التي لم تضعف بأصعب الظروف.

وأشار مخرج الفيلم عوض القدرو إلى أن الفيلم هو بمنزلة وثيقة للأجيال القادمة، فالذاكرة مهمة، ولكن توثيق الصورة أهم في ظل وجود صاحب الحالة الإنسانية التي تعني بلداً بأكمله، مبيناً أن تضحيات جيشنا مسؤولية جماعية يجب توثيقها بالعديد من أعمال الدراما والمسرح والكتاب والسينما.

يذكر أنه شارك في أداء الفيلم كل من أمهات شهداء وأبطال الجيش العربي السوري: أم الشهيد مجد رزوق، وأم الشهيد عبد الله مطانيوس، وأم الشهيد أوس بركات، وأم الشهيد هايك أغوب، والشهيد الحي العقيد علي سعيد، والجريح البطل إبراهيم طراف ووالده غسان طراف.

زينب علي

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