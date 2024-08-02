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بمناسبة عيد الجيش… فعاليات فنية متنوعة لطلاب وكوادر المسرح المدرسي في مديريات التربية

2024-08-01

دمشق-سانا

أغانٍ وطنية وفقرات فنية شعبية وتراثية قدمها طلاب وكوادر المسرح المدرسي في عدد من مديريات التربية بالمحافظات ضمن فعاليات تنظمها مديرية الأنشطة الفنية والرياضية في وزارة التربية بمناسبة عيد الجيش العربي السوري.

وتضمنت الفعالية أنشطة شارك فيها الطلاب من خلال العزف والغناء وتقديم لوحات فلكلورية شعبية ووطنية تعبر عن التراث وتعكس حب الوطن وأهمية الحفاظ عليه.

وأشارت مديرة الأنشطة الفنية والرياضية بالوزارة لانا زخور إلى أن الهدف من هذه الفعاليات هو التعبير عن التقدير والاعتزاز بتضحيات جنود سورية الأبطال في سبيل صون تراب البلد والحفاظ عليه.

رحاب علي

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