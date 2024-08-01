15 شهيداً ضحايا مجزرة جديدة للاحتلال في غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي اليوم مجزرة جديدة في غزة راح ضحيتها 15 شهيداً وعشرات الجرحى، ضمن عدوانه المتواصل على القطاع لليوم الـ 300.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف مدرسة تؤوي نازحين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 15 فلسطينياً بينهم أطفال ونساء وإصابة العشرات، كما قصف منزلاً في حي الشيخ رضوان شمال المدينة، ما أدى الى استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين.

واستشهد 10 فلسطينيين، وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال مخيم النصيرات وسط القطاع ومدينة رفح جنوبه.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 39480 شهيداً، و91128 جريحاً.

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