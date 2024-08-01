35 شهيداً جراء مجازر الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية مجزرتين في قطاع غزة، وصل من ضحاياهما إلى المستشفيات 35 شهيداً و55 جريحاً.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ300 على القطاع ارتفع الى 39480 شهيداً و91128 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد 4 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلاً بصاروخ استطلاع في شارع عشرين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما ارتقى عدد من الشهداء جراء قصف الاحتلال منزلا في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

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