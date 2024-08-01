سورية تشارك في الدورة الختامية للجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية

نيويورك-سانا

تشارك سورية في الدورة الختامية المستأنفة وهي الدورة الثامنة للجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية.

الدورة التي بدأت في نيويورك في الـ 29 من تموز الماضي وتستمر حتى الـ 9 من آب الجاري سينتج عنها توقيع اتفاقية دولية لمنع ومكافحة الجرائم المتعلقة بإساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز التعاون الدولي في مكافحتها والمساعدات التقنية وبناء القدرات من أجل منع ومكافحة هذه الجرائم.

وفي كلمة له خلال الدورة أكد رئيس الوفد السوري المشارك العميد الدكتور ياسر كلزي ضرورة أن تعكس الاتفاقية المستقبلية مشاغل الدول وتوفق بين الآراء والاتجاهات المختلفة وإيجاد آلية دولية للتعاون الدولي، بعيداً عن أي تجاذبات لا تخدم الهدف الرئيس للاتفاقية وهو مكافحة التنامي المضطرد لهذه الجرائم واحترام سيادة الدول وقوانينها الوطنية.

ولفت كلزي إلى أن المشروع الحالي لا يغطي جرائم خطيرة وخاصة تلك المتعلقة بارتكاب الجرائم الإرهابية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مبيناً أن سورية تدعم الوصول إلى صيغة توافقية لمشروع اتفاقية دولية شاملة متوازنة ومتكاملة وتلبي مشاغل جميع الدول.

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