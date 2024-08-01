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الآلاف من النشطاء الأمريكيين يوقعون عريضة تطالب الكونغرس بوقف إرسال الأسلحة إلى “إسرائيل”

2024-08-01

واشنطن-سانا

وقع عشرات الآلاف من النشطاء في الولايات المتحدة الأمريكية على عريضة إلكترونية تطالب الكونغرس الأمريكي بوقف إرسال الأسلحة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي بشكل فوري، لحماية الشعب الفلسطيني من المجازر الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا أن العريضة تمكنت من جمع 134 ألف توقيع من أصل 204، يسعى النشطاء إلى الوصول إليها لإيصال عريضتهم إلى أعضاء الكونغرس وحثهم على فرض حظر فوري لإرسال الأسلحة إلى “إسرائيل” لإنهاء حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

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