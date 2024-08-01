ماتفيينكو: لم نرفض المفاوضات مع أوكرانيا على ألا تخرق شروط موسكو الصارمة

موسكو-سانا

أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو اليوم أن روسيا لم ترفض أبداً التفاوض مع أوكرانيا ولن ترفضه ولكن بشروط.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن ماتفيينكو قولها “خلال مؤتمر صحفي”: إن “روسيا لم ترفض قط التفاوض ولن ترفضه.. وقد كانت هي من أصر منذ عام 2014، ولمدة 8 سنوات على الحل الدبلوماسي السلمي للأزمة الأوكرانية الداخلية على أساس اتفاقيات مينسك”.

وأضافت ماتفيينكو: إن موسكو مستعدة للمفاوضات إذا تأكدت أن هذا ليس إلهاء آخر عن تحقيق أهدافها مع الالتزام التام بالضمانات الصارمة التي حددتها لضمان الأمن القومي وسيادة روسيا، والاستعداد لتنفيذها إذا تم التوصل إلى اتفاقات سلام وتم التوقيع عليها.

وفي سياق متصل، نفت ماتفيينكو معرفة روسيا بتفاصيل خطة ترامب “للسلام”، مشيرة إلى أن موسكو ليست مستعدة في مثل هذه الظروف لتقييم خطته، ولكنها منفتحة على الأمر وترغب بسماعها لكي تتمكن من تقييمها.

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