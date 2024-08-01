اتحاد طلبة سورية فرع مصر بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العربي السوري: سورية تنتصر بفضل بسالة جيشها الأبي وبطولاته

القاهرة-سانا

أكد الاتحاد الوطني لطلبة سورية فرع مصر أن سورية تمضي وبخطا واثقة على طريق النصر بفضل بسالة جيشها الأبي وبطولاته في تقويض دعائم الإرهاب، وتحطيم أحلام أسياده وداعميه؛ وبفضل صمود شعبها الأبي وتضحياته، وحكمة قائدها السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد وقدرته على الوصول بسفينة الوطن إلى بر الأمن والسلام.

وقال الاتحاد في بيان بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لتأسيس الجيش العربي السوري: //نحن الطلبة السوريين الدارسين في مصر نهنىء أبطال جيشنا العربي السوري في عيدهم، وننحني أمام هاماتهم، ونقبل جبينهم العالي ونحيي فيهم الشجاعة والكبرياء، مقدرين تضحياتهم، ودماءهم الطاهرة التي نزفوها في سبيل عزة الوطن وكرامته معاهدين أبطال الجيش العربي

السوري بأن نبقى جنوداً أوفياء معهم وإلى جانبهم في خندق واحد؛ لتبقى سورية موحدة وقوية أرضاً وشعباً ودولة ومؤسسات، وكي يظل العلم العربي السوري يرفرف في سماء الوطن الغالي ويبقى النشيد الوطني السوري يردده السوريون على امتداد ساحات الوطن.

وأضاف الطلبة الدارسون في مصر في بيانهم: كما نعاهد أبطال الجيش العربي السوري بأن نكون على قدر المسؤولية الوطنية وعلى قدر الأمانة التي حملتنا إياها تضحياتهم نحو مواصلة تقديم الغالي والنفيس والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بوطننا العزيز أو النيل من مواقف سورية المبدئية والثابتة.

وقدم الطلبة الدارسون في مصر تحية الإجلال والإكبار لأرواح شهدائنا الأبرار متمنين الشفاء العاجل لجرحى حماة الديار وأن تعود هذه الذكرى الغالية على شعبنا الأبي وجيشنا وقائدنا وقد انتصرت سورية على الإرهاب انتصاراً مؤزراً واستعادت عافيتها وأمنها واستقرارها.

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