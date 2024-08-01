غوتيريش: الهجمات في بيروت وطهران تصعيد خطير

نيويورك-سانا

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش العدوان الإسرائيلي الأخير على العاصمة اللبنانية بيروت واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس” إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران “تصعيداً خطيراً”.

ونقلت فرانس برس عن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم: إن “الأمين العام يعتقد أن الهجمات التي رأيناها في جنوب بيروت وطهران تمثل تصعيداً خطيراً في الوقت الذي يجب أن تكون كل الجهود فيه مبذولة من أجل وقف إطلاق النار في غزة”.

وأضاف دوجاريك: إن غوتيريش يدعو كذلك إلى أقصى قدر من ضبط النفس والعمل على وقف التصعيد في المنطقة.

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