اتحاد الصحفيين العرب يدين اغتيال الاحتلال للصحفيين في قطاع غزة

القاهرة-سانا

أدان اتحاد الصحفيين العرب اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة المنكوب، مشدداً على ضرورة وقف هذه المجازر بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح الاتحاد في بيان أوردته وكالة وفا اليوم أن قصف طيران الاحتلال المتعمد للصحفيين خلال تغطيتهم في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة يشكل جريمة جديدة بحق الصحفيين وحرية العمل الصحفي.

وطالب اتحاد الصحفيين المجتمع الدولي والمحكمة الدولية بمحاسبة قادة الاحتلال وتقديمهم للعدالة ووقف العدوان الإسرائيلي، مؤكداً أن استمرار الصمت الدولي تجاه هذه المجازر يشكل غطاء لاستمرارها بحق الشعب الفلسطيني.

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