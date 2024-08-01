رابطة المحاربين القدماء وضحايا الحرب في طرطوس تحتفي بذكرى تأسيس الجيش العربي السوري

طرطوس-سانا

بمناسبة عيد الجيش العربي السوري التاسع والسبعين، أقام فرع اتحاد الكتاب العرب بالتعاون مع رابطة المحاربين القدماء وضحايا الحرب في طرطوس اليوم ندوة بعنوان “دور الجيش العربي السوري منذ تأسيسه”.

واستعرض اللواء علي الجندي خلال كلمة له الانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش العربي السوري في معارك الشرف والكرامة ضد الحرب الكونية والإرهابية التي شنت على سورية منذ عام 2011 حيث سطر رجال الجيش صفحات مشرقة ستبقى حية خالدة في نفوس جميع السوريين.

وأضاف الجندي: إن هذه الحرب ليست ضد عدو واحد بل ضد منظومة عدوانية متكاملة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والمستفيد من هذه الحرب هو الكيان الصهيوني الغاشم، والعالم أجمع يعلم أن حربنا ما زالت مستمرة معه.

اللواء طلال إسكندر تحدث عن تاريخ الجيش الباسل الذي أثبت أصالته وعمق إيمانه بقضايا وطنه وأمته فكان مثلاً للشجاعة والإقدام وأنموذجاً بالتضحية والفداء.

بدوره الشاعر القبطان جاسم الحسن ألقى عدة قصائد وطنية ووجدانية بأسلوب شعر التفعيلة والمحكي وحملت العناوين “جندي أنا وكف القدر وأيها الساكن في القلب سلاماً، وجيشنا وأنت الأمل ووطني” وغيرها.

هيبه سليمان

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