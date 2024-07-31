طقس الغد… الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والجزيرة

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية شبه مدارية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً حاراً وصحواً بشكل عام إلى غائم جزئياً على المنطقة الساحلية، وسديمياً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وليلاً يكون الجو معتدلاً بشكل عام ولطيفاً في المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح جنوبية غربية على المناطق الساحلية، وغربية على باقي المناطق، بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/ سا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..