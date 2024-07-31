مركز الرعاية في حي الشيخ خضر بحلب يقدم خدمات الفحص العيني المجاني عبر حملة “رؤية أوضح”

حلب-سانا

يعمل مركز الرعاية التابع لدائرة العلاقات المسكونية والتنمية في بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس في حي الشيخ خضر بحلب على الوصول بخدمات حملة “رؤية أوضح” التي تشمل إجراء فحص مجاني للعيون ومنح نظارة طبية للقراءة إلى أكبر عدد من المستفيدين في 6 أحياء بحلب.

مسؤول المساعدات الطبية في المركز جورج أبولبطيان، أوضح في تصريح لمراسلة سانا أن المركز يقدم الحملة بالتعاون مع النقطة الصحية بالحي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتشمل المواطنين القاطنين في ستة أحياء بحلب وهي الصاخور والشيخ خضر والشيخ فارس وبعيدين والحيدرية والهلك، مبيناً أن عدد المستفيدين بلغ 150 مستفيداً لغاية اليوم، فيما سيبلغ عدد المواطنين المتوقع أن تصل الخدمة إليهم 1000 مستفيد، وذلك لنهاية الحملة التي بدأت المرحلة الأولى منها في الـ 17 من الشهر الجاري، وتنتهي في الـ 16 من شهر آب المقبل.

وأضاف أبولبطيان: إن الحملة تستهدف الأشخاص من عمر 43 عاماً وما فوق ممن يعانون من مد البصر الشيخي، لافتاً إلى أن متطوعي الوصول أجروا زيارات منزلية لسكان الأحياء المستهدفة قبل إطلاق الحملة وتم إرسال رسائل توعوية وصحية للعائلات والترويج لخدمة الفحص المجاني.

وأشار المستفيد جمعة عزت من سكان حي الشيخ خضر إلى أنه سمع عن الحملة والخدمة المجانية عبر متطوعين وبادر إلى زيارة المركز للاستفادة منها والاطمئنان على صحته العينية.

بريوان محمد

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen