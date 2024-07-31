اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إثر قصف مقر إقامته في طهران

طهران-سانا

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية “ايرنا” اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس إسماعيل هنية إثر قصف مقر إقامته في طهران.

وفي السياق قالت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية في بيان نشرته وسائل إعلام إيرانية اليوم ” صباح اليوم تعرض مقر إقامة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لقصف في طهران واستشهد جراء هذا الحادث هنية وأحد مرافقيه الشخصيين”، مشيرة إلى أنه يجري التحقيق في أسباب وأبعاد هذا الحادث وسيتم إعلان النتائج لاحقاً.

بدورها نعت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس ” رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في قصف إسرائيلي غادر استهدف مقر إقامته في طهران.

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